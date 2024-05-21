Новый международный терминал аэропорта Хабаровска готов более чем на 80%

На сегодняшний день строительная готовность нового международного терминала Хабаровского аэропорта составляет более 80%. «Коробка» здания уже полностью построена, а сейчас в нем ведутся отделочные работы, а также осуществляется монтаж разного оборудования и инженерных систем, сообщает корреспондент портала PROkhab.ru со ссылкой на агентство «Интерфакс».

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Стоит отметить, что подавляющее большинство инженерного оборудования, используемого при строительстве этого объекта, произведено в Китае и России. К примеру, в Хабаровск уже прибыло досмотровое оборудование Nuctech, в составе которого 18 интроскопов и аппаратный комплекс Flexone. К слову, это оборудование уже используется в аэропортах Сочи, Краснодара и в столичном аэропорту «Внуково».

Кроме того, рабочие уже приступили к монтажу первого эскалатора китайской фирмы «BrilliantElevator». Всего в новом терминале будет семь таких объектов. А вот два телетрапа марки «CIMC-Tianda» еще находятся в стадии производства, их планируют привезти в Хабаровск в третьем квартале текущего года. Помимо этого, подрядчики заканчивают благоустройство привокзальной площади и всей территории, прилегающей к новому зданию со всех сторон.

Каждый день в строительстве нового международного терминала аэропорта Хабаровска принимают участие порядка 250 человек. Завершить возведение объекта планируется в четвертом квартале текущего года, и к тому же сроку Росгранстрой должен обустроить в новом здании пункт пропуска через границу. А официально ввести в эксплуатацию международный терминал планируется в первом квартале следующего года. Более того, уже в ближайшее время будет запущен тендер на выбор арендаторов помещений в строящемся здании.

Новый международный терминал будет соединен переходом с современным терминалом внутренних авиалиний, который был построен в октябре 2019 года. Общая площадь всего аэровокзального комплекса, состоящего из двух новых терминалов, превысит 48 тысяч квадратных метров, а пропускная способность составит минимум 1 800 пассажиров в час. После ввода в эксплуатацию нового международного терминала Хабаровский аэропорт снова станет крупнейшим на Дальнем Востоке. Сейчас он временно занял второе место, уступив новому аэропорту Южно-Сахалинска, площадь которого составляет 47,5 тысяч квадратных метров.

Отметим, что строительство нового терминала международных авиалиний в аэропорту Хабаровска в общей сложности обойдется в 6,1 миллиардов рублей. В частности, 3,1 миллиарда рублей из этой суммы предоставит госкорпорация «ВЭБ.РФ», в том числе 1,5 миллиарда рублей в виде льготного финансирования, которое выделяется приоритетным проектам на Дальнем Востоке и в Арктике. Еще 2,2 миллиарда рублей в строительство терминала вложило руководство АО «Хабаровский аэропорт», а 800 миллионов рублей выделены из федерального бюджета РФ на обустройство пункта пропуска через государственную границу. При этом, старое здание международного терминала, построенное в 1992 году, останется действующим объектом, при необходимости в нем будут принимать чартерные рейсы.