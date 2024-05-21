Россияне стали чаще посещать город мечты гардемаринов

Когда-то герои популярного советского кинофильма «Гардемарины, вперед!» всей душой рвались из душной Москвы в главную цитадель морского дела – Кронштадт. Этот город и сегодня волнует воображение многих россиян.

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По словам главы Кронштадта Андрея Кононова, западные санкции способствовали быстрому развитию внутреннего туризма.

Экономика РФ получила приток денег, а туринфраструктура начала быстро развиваться.

Ещё в 2022 году город посетили 2 млн туристов, а уже в 2023-м - 4,75 млн.

Есть все основания полагать, что в наступившем году «мечту Корсака» воплотят в жизнь ещё больше туристов.

Кого-то привлекает «Остров фортов», кого-то - уникальный Музей истории с его коллекцией находок, сделанных Центром подводных исследований Русского географического общества.

На западной дамбе Усть-Рогатки работает самая большая в мире выставка глубоководных аппаратов «Штурм гидрокосмоса».

Ещё одна расположилась возле Морского музея. Городские власти также собираются отреставрировать исторический памятник - Петровский док, пишет spbdnevnik.ru.

Ранее в Кронштадте обсудили состояние аквакультуры в регионе Балтийского моря.