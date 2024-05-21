Что делать на Северном Кавказе в июне

10 причин поехать на Кавказ в первый месяц лета — для тех, кто любит путешествовать и открывать новое, но не выносит палящего зноя.

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1. Искупаться в Каспийском море

К середине июня вода в Каспии прогреется уже достаточно для купания — самое время поехать в Дагестан с его песчаными пляжами. При этом Махачкала — не самый лучший морской курорт: вода довольно грязная, а пляжи переполнены. Любители пляжного отдыха чаще едут в Избербаш, Дербент, Дагестанские Огни, Каспийск или в загородные отели. Их великое множество от Сулака до Самура: вдоль Сулакской трассы севернее Махачкалы; возле Зеленоморска, Манаскента, Ачи, Инчхе, у поселка Приморский рядом с уникальным лиановым Самурским лесом. Просто откройте «Яндекс-карты» и выбирайте локацию по фото и отзывам.

2. Продегустировать ставропольские вина

В июне в Минводах пройдет Винный фестиваль, на который соберутся местные виноделы. В крае много небольших виноделен, где производят эксклюзивные вина, не говоря уже о Прасковейском винзаводе, где выпускают и белое, и красное, и розовое, и игристое.

Фестиваль запланирован на 20−22 июня, но вино можно попробовать и в другие дни, если съездить, например, к Виталию Батраку — виноделу с 45-летним стажем. Его плантация расположена на территории, где в начале XIX века жили итальянцы. Они называли местную гору Monte di Cammello (гора Верблюд). Так же Батрак назвал и линейку своего вина — его покупают ценители со всей России.

А в центре села Прасковея Буденновского района работает музей местного винзавода, в котором собрана коллекция вин с 1945 года и есть зал дегустации.

3. Побывать на фестивале томатов в Минводах

Фестиваль проводится по поручению президента Владимира Путина, в марте он посетил тепличный комплекс «Солнечный дар» на Ставрополье и отдал должное местным помидорам. Организаторы обещают тематические активности и увлекательные мастер-классы с известными шеф-поварами. Говорят, кидаться помидорами никто не будет, а жаль.

4. Посетить Кезеной-Ам и Хой в Чечне

Весной в Чечне завершается реставрация средневекового села Хой — «поселения стражников» на высоте 1830 метров над уровнем моря. Сюда можно приехать на экскурсию, посмотреть, как жили горцы в прошлом, подняться на сторожевую башню, откуда открывается потрясающий вид на горы. Ну и, конечно, нельзя посетить Хой и проехать мимо прекрасного озера Кезеной-Ам, по берегам которого в июне цветут маки и другие полевые цветы.

5. Попробовать осетинскую спаржу

В столице Северной Осетии в начале июня пройдет Фестиваль спаржи. В Центральном парке культуры и отдыха во Владикавказе подготовят кулинарную площадку для горожан и туристов, а шефы ресторанов и кафе приготовят разнообразные блюда из продукции местной компании «Долина спаржи».

6. Пройти по экотропам в Приэльбрусье

На Эльбрус приезжают не только зимой, чтобы кататься на лыжах, но и в теплое время года — дышать целебным воздухом, подниматься на склон высочайшей горы Европы на канатке и гулять по национальному парку «Приэльбрусье». В окрестностях Поляны Азау и Чегета множество красивых и интересных мест: рек, водопадов, пещер. Настоящее раздолье для любителей пеших прогулок.

7. Покататься на горном велосипеде на Архызе

А любители скорости и экстрима могут поехать в соседнюю Карачаево-Черкесию. В «Архызе» этим летом открывается байк-парк. Здесь можно взять напрокат горный велосипед и экипировку, купить байк-пасс для подъема на канатной дороге и испытать велотрассы красного и зеленого уровней сложности.

8. Принять целебные ванны в горах Дагестана

Искупаться в термальных источниках можно не только на Кавминводах, но и в горном селе Курукал в Ахтынском районе Дагестана. Источники эти известны еще с царских времен, когда тут были построены бани для солдат и офицеров местного гарнизона. А совсем недавно рядом открыли оздоровительный комплекс с горячими сероводородными бассейнами. Гостиница с рестораном тоже имеются.

9. Полюбоваться цветущими рододендронами в Осетии

В июне в горах цветут рододендроны. Некоторые туристические агентства организуют туры на цветущие поляны в Цей и Зарамагскую котловину. Роскошные фото вам обеспечены.

10. Полакомиться первыми южными фруктами

Ну и, конечно, не забываем, что Северный Кавказ славится своей кухней и экологически чистыми продуктами. В июне как раз созревают черешня, абрикосы и алыча — рынки завалены спелыми, ароматными фруктами. Только здесь можно узнать настоящий вкус южного лета.