Уникальные маршруты предлагают туристам на Дальнем Востоке

На сегодняшний день у российских туристов в числе самых излюбленных направлений - Дальний Восток. Именно сюда, по итогам прошедшего года, на 40 % возрос турпоток.

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В регионе весьма высокий показатель различных видов туризма. Об этом сообщила Екатерина Киреева, заместитель министра экономического развития Амурской области, которая, по ее словам, входит в число регионов-лидеров по промышленному туризму.

Посещение крупных объектов входит в туркарту каждого пятого путешественника.

Учитывая растущий спрос, необходимо развивать комплекесные маршруты и инфраструктуру массового туризма, уверена Киреева.

Вот почему 25 мая в рамках российско-китайского форума «АмурЭкспо-2024» пройдет федеральная сессия «Международный туризм на Дальнем Востоке - бренд территорий и развитие инфраструктуры».

Там будут представлены уникальные маршруты Дальнего Востока, а также пройдет презентация масштабного межрегионального проекта «БАМ Туристический».

Он охватывает всю протяженность действующей магистрали.

Туры включают в себя сразу три направления: природный, культурный и промышленный туризм.

Кстати, первый тур по главным достопримечательностям магистрали в рамках проекта «БАМ туристический» для путешественников со всей России планируют организовать уже в июне текущего года, пишет bamtravel.ru.

Ранее молодежный туризм назвали одним из самых преспективных для регионов Сибири.