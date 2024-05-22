Власти Ставрополья «положили глаз» на сельский туризм

По словам Андрея Толбатова, министра туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края, развитие агротуризма имеет большой потенциал для привлечения туристов и создания дополнительных возможностей для развития сельских территорий региона.

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«Разнообразные программы аграрного туризма могут способствовать раскрытию уникальности региона и предложить посетителям интересные и запоминающиеся опыты, - выразил уверенность министр. - Надеемся, что усилия по развитию агротуризма в Ставропольском крае будут успешными и принесут пользу как туристам, так и местным жителям».

Планируется, что «Школа агротуризма» станет площадкой для обсуждения ключевых вопросов развития сельского и аграрного туризма на Ставрополье и в регионах СКФО.

Программа мероприятия включает образовательные модули, экскурсии по успешным объектам сельского туризма края, дискуссии и обмен опытом, сообщает Министерство туризма и оздоровительных курортов региона.

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