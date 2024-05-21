Ростов не вошел в число городов, наиболее подходящих для путешествий в одиночестве

Донская столица не вошла в число городов, в которые туристы предпочитают отправляться в одиночестве. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

«Идеальными российскими локациями для подобного вида отдыха россияне назвали Санкт-Петербург (его выбрали 21,1% респондентов), Москву (12,1%), Калининград (8,3%), Сочи (7,5%) и Алтай (3,6%)», – пишет источник.

При этом 78,5% опрошенных уже бывали в соло-путешествиях. Из них 67% такой отдых понравился, часть путешественников испытала смешанные чувства, а почти 13% столкнулись с такими проблемами, как кража вещей, страх за свою безопасность или скука.

Из тех, кто еще не путешествовал сам по себе, почти 40% хотели бы попробовать, около трети не любят находиться в одиночестве, более 16% предпочитают поездки с компанией, а 13,5% боятся отправляться в дорогу и разгуливать по незнакомым городам без друзей и близких.