Иностранец побывал в Калининграде и описал его фразой «оказался в Голландии»

Тревел-блогер из Голландии побывал в Калининграде и описал город фразой «будто в Голландии оказался». Своими впечатлениями иностранец поделился в личном блоге под названием «Голландец в России» на платформе «Дзен».

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Автор публикации отметил, что Калининград — самый европейский город России. По его словам, в Калининграде очень мало многоэтажек — в основном все постройки низкие.

«Форма у некоторых домов похожа на голландские, но окна, например, небольшие, и материал домов тоже другой», — объяснил он.

Турист также отметил, что в Калининграде много домой с крышей из черепицы, что является редкостью для остальной России.

Ранее этот же блогер проехал в Карелии на поезде «Рускеальский экспресс», оформленном в ретростиле, и описал его фразой «красивее еще не видел».