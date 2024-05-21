Эксперты назвали курорты, где летом можно снять самое дешевое жилье

С началом летнего сезона россияне все больше интересуются курортами у моря. Эксперты назвали российские города с самой дешевой и самой дорогой арендой в летний период.

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«Спрос превышает прошлогодние показатели на 40 процентов. Список самых востребованных мест за год почти не изменился – в десятку вошел Ейск», – рассказал РИА «Новости» гендиректор компании «Суточно.ру» Юрий Кузнецов.

Также среди самых доступных мест для аренды жилья выделяются Витязево и Новороссийск, где туристы могут найти проживание за относительно невысокую цену.

Особенно привлекательным оказался Ейск, где стоимость посуточной аренды начинается всего с 3170 рублей. В то время как в Зеленоградске цены на аренду жилья оказались самыми высокими, достигая в среднем 6630 рублей за ночь.

Отмечается, что туристы предпочитают бронировать жилье на восемь дней и тратят в среднем 39,7 тысячи рублей на аренду, что на 10 процентов больше, чем год назад.

Неожиданностью для многих стало увеличение стоимости аренды в Новороссийске, Зеленоградске и Витязево – здесь цены выросли на 24, 23 и 22 процента соответственно.

Ранее эксперты проанализировали стоимость отдыха в Турции. Россиянам рассказали, во сколько обойдется отпуск на курортах в этой стране.