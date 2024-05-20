Названы самые популярные города для отдыха в июне

В этом году жители страны выбрали путешествия по России. Об этом стало известно в понедельник, 20 мая.

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О внутреннем туризме в июне 2024 года задумались 69 процентов граждан.

Порядка 25 процентов приобретенных билетов пришлось на Сочи с продолжительностью отдыха в 11 дней. Культурную столицу России Санкт–Петербург выбрали 15 процентов россиян.

Посетить Калининград, который находится на границе с Польшей и обладает уникальной архитектурой решили 11 процентов туристов. Отпуск там планируют в среднем на неделю.

Для отдыха 9 процентов выбрали Москву со средней продолжительностью поездки в 11 дней. Также, около 6 процентов выбрали для внутреннего туризма Махачкалу, средняя поездка там составляет 11 дней.

Помимо этого, россияне полетят во Владивосток, Казань, Минеральные воды, Екатеринбург и Новосибирск, передало издание gazeta.ru.

18 мая россиянам рассказали о том, куда выгоднее всего поехать на море в конце месяца. По мнению экспертов, в мае лучше всего ехать отдыхать в Абхазию.