Россиянам посоветовали, как сэкономить на отдыхе в Краснодарском крае

Чтобы сэкономить на отдыхе в Краснодарском крае, лучше всего покупать билеты на поезд ровно в 08:00, посоветовала в разговоре с NEWS.ru тревел-блогер Наталия Ансталь. По ее словам, можно заранее вбить паспортные данные всех путешественников, на которых планируется забронировать билеты. Турэксперт отметила, что приобретать билеты рекомендуется минимум за 30 дней — тогда они обойдутся дешевле.

Первый лайфхак по экономии на отдыхе в Краснодарском крае — глубина продаж на ж/д билеты 45 дней, иногда бывает 30 дней. Билеты выкладываются в 08:00. Вам необходимо зайти ровно в это время, ни минутой позже, и купить. Заранее вбейте паспортные данные на всех туристов, на которых вы покупаете билеты, — подсказала Ансталь.

Турэксперт уточнила, что также лучше заранее забронировать номера в отеле. По ее словам, в Краснодарском крае еще в январе могут раскупить все билеты на июнь. Она подчеркнула, что до курортного города можно добраться на автобусе, особенно если лететь самолетом до Сочи. В такой ситуации проблем с местами возникнуть не должно.

Краснодарский край — недешевое удовольствие. Иной раз, дешевле улететь за границу. Если не рассматривать Сочи, где есть аэропорт, то до курортов черноморского побережья можно добраться на поезде, либо самолетом до Сочи, а далее на автобусе или электричке, — добавила Ансталь.

Эксперт ранее рассказала, что не стоит класть в чемодан зарядные устройства и внешние аккумуляторы. По ее словам, для ручной клади точно не подойдут «мыльно-рыльные принадлежности», парфюмерия и ноутбуки. Ансталь также посоветовала использовать непромокаемые органайзеры для чемоданов.