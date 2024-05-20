В Перми появилась скульптура «Медведь солены уши»

В Перми установили десять скульптур медведей. Среди них «Медведь солены уши» и «Медведь ПерЬмь». Фотографии опубликовал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин в своем telegram-канале.

© Фото из telegram-канала Дмитрия Махонина

«Осмотрели участок от сквера имени Решетникова до Речного вокзала, который готовится к открытию и уже скоро будет радовать жителей. Здесь разместились десять скульптур медведей — подарок краевой столице от Сбера», — сказано в сообщении.

Губернатор отметил, что каждая скульптура медведя посвящена достижениям города в спорте, культуре и промышленности. Кроме них на новой набережной установили детские и спортивные площадки.