В России пройдет конкурс проектов устойчивого и промышленного туризма

«Устойчивый туризм», впервые присутствующий в списке номинаций конкурса, приглашает к участию проекты, направленные на создание программ, где в естественные территории гармонично вписывается рекреационная активность человека.

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Также в эту номинацию включены проекты промышленного туризма, которые повышают прозрачность деятельности компаний и доверие к бренду.

За все время в нем приняли участие более 800 компаний из разных сфер бизнеса. Ежегодно все участники «Дела в людях» получают профессиональную обратную связь по своим проектам.

В рамках конкурсной программы ведущие эксперты в области устойчивого развития делятся своим видением построения социально ответственного бизнеса.

Заявки принимаются на сайте dl.amr.ru, пишет сайт Ассоциации туроператоров России.

Ранее сообщалось, что внутренний туризм России побил исторический рекорд.