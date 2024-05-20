В России пройдет конкурс проектов устойчивого и промышленного туризма

В России пройдёт конкурс проектов устойчивого и промышленного туризма
«Устойчивый туризм», впервые присутствующий в списке номинаций конкурса, приглашает к участию проекты, направленные на создание программ, где в естественные территории гармонично вписывается рекреационная активность человека.
Также в эту номинацию включены проекты промышленного туризма, которые повышают прозрачность деятельности компаний и доверие к бренду.
За все время в нем приняли участие более 800 компаний из разных сфер бизнеса. Ежегодно все участники «Дела в людях» получают профессиональную обратную связь по своим проектам.
В рамках конкурсной программы ведущие эксперты в области устойчивого развития делятся своим видением построения социально ответственного бизнеса.
Заявки принимаются на сайте dl.amr.ru, пишет сайт Ассоциации туроператоров России.
Ранее сообщалось, что внутренний туризм России побил исторический рекорд.