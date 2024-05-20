В России планируют внедрить «кольцо винного туризма»

По словам Константина Рачаловского, министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области, маршрут планируется запустить в ближайшие годы после развития инфраструктуры виноделен.

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Именно на этом регионе должно замкнуться «винное кольцо туризма. Всего в Ростовской области зарегистрировано 16 лицензированных производителей винодельческой продукции (по восемь предприятий и КФХ).

Сейчас власти готовят подпрограмму развития виноградарства, которая будет предусматривать поддержку из областного бюджета, а также по высадке автохтонных сортов винограда и в дальнейшем – по уборочным работам.

Как рассказал министр, ростовские власти берут за основу развития внедрение и выращивание автохтонных сортов, которые являются исторически значимыми для региона.

Развитие туринфраструктуры виноделен начнутся после внесения соответствующих изменений в региональное законодательство по исключению земель с виноградниками из реестра земель сельхозназначения. где по федеральному законодательству не допускается объектов туристической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что российский винный туризм способен конкурировать с европейским.