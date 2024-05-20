Red Wings открыла новые маршруты из городов Северного Кавказа

Авиакомпания Red Wings расширила сеть пассажирских маршрутов из аэропортов городов Северного Кавказа со стыковкой в Екатеринбурге.

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В обновленное летное расписание компании включены 15 новых маршрутов из Махачкалы. Так из Дагестана с пересадкой в Екатеринбурге можно улететь в Алматы, Астану, Барнаул, Казань, Кемерово, Нижневартовск, Нижний Новгород, Новокузнецк, Новый Уренгой, Омск, Самару, Саратов, Сургут, Томск и Уфу. Из аэропорта Владикавказа со стыковкой в «Кольцово» доступны 6 новых маршрутов в Астану, Барнаул, Ижевск, Кемерово, Новокузнецк и Томск.

«Трансферные перелеты из Махачкалы и Владикавказа через Екатеринбург позволят сократить время в пути в 1,6−4,6 раз по сравнению с рейсами с пересадкой в Москве», — сообщается в пресс-релизе компании.

Короткие стыковки и сквозная регистрация на рейсы в Екатеринбурге позволят пассажирам существенно сократить время в пути. В частности, перелет бортом Red Wings по маршруту Махачкала-Новый Уренгой со стыковкой в «Кольцово» занимает всего 6 часов 20 минут. В компании уточняют, что рейсами других авиакомпаний по аналогичному маршруту, но с пересадкой в Москве, время в пути составит от 10 до 29 часов.

«Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит резко улучшить транспортную доступность регионов России, от Сибири до Кавказа. И одновременно — даст возможность максимально эффективно задействовать наш парк ближнемагистральных воздушных судов», — отметил заместитель генерального директора Red Wings по коммерции Александр Крутов.

«Кольцово» является одним из базовых авиаузлов для Red Wings. Для его обслуживания в Екатеринбурге до конца 2024 года постоянно базируются 7 ближнемагистральных лайнеров SSJ-100.

Ранее сообщалось, что Red Wings с 21 мая запустит прямые рейсы во Владикавказ из Екатеринбурга. Средняя стоимость билета в одну сторону, согласно данным сайта компании, составляет 12 500 рублей. Время в пути — 3 часа 15 минут.