Проводникам поездов купят смартфоны дороже, чем у большинства туристов

Для проводников в российских поездах закупают отечественные смартфоны. Всего речь идет о 16 тыс. устройствах. Чуть меньше половины из запланированного объема уже приобрели, оставшиеся купят в течение года. При этом всего в Федеральной пассажирской компании работает порядка 28 тыс. проводников, но вышеназванной партии должно хватить.

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Как утверждают источники, для сотрудников перевозчика закупают R570Е с операционной системой «Аврора». Устройства разработаны и произведены в РФ. Телефоны, что позволят туристам и дальше садиться в вагон по электронным билетам, стоят почти 50 тыс. руб. По крайней мере, в рознице. Одновременно с переходом на свое «железо» планируется полностью использовать и отечественное программное обеспечение.

Проект закупки смартфонов оценивают в сумму около 600 млн руб. Исходя из этой цифры, можно понять, что за счет больших объемов партии устройства перевозчику отдадут с определенным дисконтом.

Новость обсуждают подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». Некоторые из них считают, что стоимость устройств для проводников достаточно высока и можно было бы найти что-то более бюджетное.

Тем временем эксперты называют переход на данный продукт обоснованным. Железнодорожные перевозки являются стратегической отраслью, поэтому перевод на отечественную платформу логичен с точки зрения сохранения безопасности и персональных данных пассажиров, и маршрутов их перемещения.

Ранее TourDom.ru писал, что после гибели кота Твикса РЖД решили добавить в смартфоны проводников данные о животных в вагоне.