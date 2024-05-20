Стала известна судьба жестоко избивших туриста работников пляжа Сочи

Сотрудники полиции Сочи задержали работников местного пляжа и двух охранников, жестоко избивших туриста. О судьбе нападавших пишет МВД России по Краснодарскому краю.

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Как стало известно, в отношении мужчин уже составлены административные протоколы о мелком хулиганстве. Отмечается, что отдыхающий в полицию не обращался.

«Предварительно установлено, что мужчина, с которым у них возникла ссора, уснул в бунгало, который еще не достроен, — заявили правоохранители. — А когда его попросили уйти, завязалась потасовка».

В настоящее время устанавливается личность потерпевшего и его местонахождение.

Драка хозяина с постояльцами в Сочи попала на видео

Ранее сообщалось, что работники пляжа «Мандарин» в Сочи жестоко избили туриста. Инцидент попал на видео. На кадрах видно, как мужчина в красной кепке с силой бьет отдыхающего. Пострадавший падает, ударяется головой о деревянную лавку и теряет сознание.