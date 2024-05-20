В алтайском городе-курорте Белокуриха может появиться новый санаторий

Развитие здравницы всероссийского масштаба продолжается активными темпами. Возможно, в обозримом будущем может быть построен новый санаторий премиального уровня на курортной площадке «Белокуриха Горная».

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Объект планируется возводить на одном из центральных участков, не входящих в территорию, управлением которой занимается госкорпорация «Туризм.рф».

Согласно данным AVA Group, компания занимается развитием гостиничных и санаторных проектов, в том числе оценивает потенциал развития, финансовую емкость, расположение, проектирует и строит объекты, а также сопровождает их последующую работу.

AVA Group - крупный застройщик и девелопер Краснодарского края и в целом юга России. Основные города его присутствия - Краснодар, Сочи, Анапа и Москва.

Как сообщил в своем телеграм-канале глава алтайского региона Виктор Томенко, новая туристическая зона («Белокуриха Горная») раскинется на 49 га.

В ближайшие пять лет здесь планируется запуск нескольких лечебно-оздоровительных и гостиничных комплексов.

В основе концепции курорта лежит развитие бальнеологии и современных методов лечения с применением радонотерапии минеральной водой Искровского месторождения.

В рамках мастер-плана «Белокуриха Горная» разделена на шесть зон, для развития каждой планируется привлечь инвестора.

Общий объем вложений оценивается в 17,6 миллиарда рублей.

«Белокуриха Горная» предоставит идеальные условия для пеших путешествий: комфорт, тишина и захватывающие виды, которые станут верными спутниками туристов на протяжении всего пути.

Подробности проекта на территории «Белокурихи Горной» пока что не разглашаются», сообщает информагентство «Толк».

Ранее сообщалось, что в Белокурихе хотят построить поселок таунхаусов.