Этнотуризм на Кавминводах: где погрузиться в нацкультуры и попробовать их на вкус

К казакам — участвовать в сватовстве и обедать кашей из печи

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Ставрополье отлично подходит для знакомства с бытом и культурой терских казаков. Отведать кухню, покататься на лошадях и побывать на традиционной свадьбе — за всем этим можно отправиться в поселок Горячеводский. Там располагается этнографический комплекс «В гости к казакам».

Как только вы ступаете на его территорию, хозяюшки с русыми тугими косами предлагают пообедать в казачьей хате, где уже накрыт стол с домашним салом, квашеной капустой и малосольными огурцами, а из печи достают кулеш, шулюм и кашу из нескольких видов круп и овощей, с салом и мясом. Все это подается с узваром из груши-дички, вином или с самогоном.

Вкусно поесть и погулять по подворью с животными — далеко не все развлечения. Туристы могут поплясать под «Ойся ты, ойся, ты меня не бойся» вместе с артистами народного ансамбля «Горячеводские казаки», а после присоединиться к сватовству. Жених — казак из общины, а невесту выбирают среди гостей. И какое же сватовство без колоритной свахи. Она будет пытаться подсунуть молодому красавцу ряженого баяниста.

После веселых гуляний можно покататься на лошадях. А потом пожилой казак с добродушной улыбкой нальет вам из самовара травяной чай. Стук копыт, тихие напевы казачки, аромат садовых роз и чаепитие на фоне горы Машук запомнятся надолго.

К армянам — готовить женгялов хац и прыгать через костер

На одном из самых высоких холмов Кисловодска располагается армянская апостольская церковь Святого Вардана Мамиконяна. С ее смотровой площадки город виден как на ладони, а благодаря активистам армянской молодежной общины «Нор Дар» здесь можно познакомиться с культурой многочисленной диаспоры. Например, на открытых мастер-классах по национальной кухне.

Весной, летом и ранней осенью при церкви готовят одну из визитных карточек армянской кухни — женгялов хац, дословно «хлеб с зеленью». Это тонкие лепешки с начинкой из более чем 20 видов зелени, в их числе кндзминдзук, чрчрок, кярн аканч и листья фиалки. Мастер-класс сопровождается добрыми разговорами, танцами и песнями, превращаясь в целую церемонию.

Любителям десертов стоит посетить мастер-класс по приготовлению традиционной армянской гаты. Без этой сладкой выпечки не обходится ни один праздник, а вкус и аромат погружают в атмосферу домашнего уюта.

В июле армяне празднуют Преображение Господне, или Вардавар. Через 14 недель после Пасхи представители кисловодской диаспоры и туристы собираются во дворе церкви, обливают друг друга водой (за что не принято обижаться, ведь по преданию в этот день вода обладает целебной силой), поют, танцуют вместе с народными ансамблями, а потом приглашаются к столу с национальными блюдами.

Праздничные гулянья с этническим колоритом ждут туристов и зимой. В феврале отмечается Терендез, праздник в честь Сретения Господня. Главные участники — молодожены или влюбленные пары — после литургии и обряда благословения по старинной традиции прыгают через костер. Считается, что не разомкнувших руки ждет долгая и счастливая жизнь. Вечером артисты местных хореографических ансамблей приглашают станцевать кочари и ярхушту. Гостей праздника угощают хэдцахом — традиционным блюдом с зернами пшеницы, облитыми медом. Туристы могут пуститься в пляс и вне праздника — на открытых репетициях народных ансамблей «Манушак», «Нор дар» и «Назани».

К грекам — любоваться статуей Христа и наслаждаться фастфудом

В Ессентуках проживает самая большая в регионе греческая диаспора. Благодаря ее представителям и появилась популярная локация курорта — высочайшая в России статуя Иисуса Христа, из-за которой храмовый комплекс Петра и Павла на Боргустанском шоссе в народе стали называть Рио-де-Кавказ.

У подножия монумента расположена часовня Воскресения Христова, построенная по подобию Кувуклии — часовни над Гробом Господним в Иерусалиме. Внутри — освященные там, а также на Голгофе реликвии. Всего на территории комплекса несколько уникальных часовень, парк и кафе с греческой кухней. В «Дереwня», например, подают традиционный суп шурван, десерт бугаца с кремом, жаренный на гриле халуми, закуску «Саганаки» и, конечно же, греческий салат, сувлаки и соус дзадзыки.

Активисты местной национально-этнической организации греков «Перикл» водят туристов на экскурсии по производству товаров для храмов. Гостям курорта показывают, как работают мастера в столярном и кузнечном цехах.