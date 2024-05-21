18 новых рейсов запустят из Нижнего Новгорода через Екатеринбург

18 новых рейсов откроются из Нижнего Новгорода через Екатеринбург. Полеты будет выполнять авиакомпания Red Wings, сообщили в пресс-службе организации. Самолеты начнут летать до Астаны, Барнаула, Владикавказа, Горно-Алтайска, Караганды, Кемерова, Махачкалы, Нижневартовска, Новокузнецка, Нового Уренгоя, Омска, Оренбурга, Самары, Саратова, Ставрополя, Сургута, Томска и Уфы.

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Полеты будут осуществляться с пересадкой через межрегиональный хаб в аэропорту «Кольцово» (Екатеринбург). Это позволит сократить время в пути в 1,6 – 9 раз по сравнению с рейсами с пересадкой в Москве.

«Транзитный хаб в Екатеринбурге позволит резко улучшить транспортную доступность регионов России, от Сибири до Кавказа. И одновременно – даст возможность максимально эффективно задействовать наш парк ближнемагистральных воздушных судов», – рассказал заместитель гендиректора Red Wings по коммерции Александр Крутов.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что самолеты из Нижнего Новгорода пустят в Самарканд.