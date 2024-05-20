«Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Москвы в Чебоксары с 14 июня

«Аэрофлот» запускает прямые рейсы из Москвы в Чебоксары. Перевозчик в своей рассылке сообщил, что такие перелеты он начнет впервые.

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Билеты на первый рейс 14 июня уже в продаже. Минимальная цена места варьируется в районе 5994–7404 руб., в зависимости от даты вылета. Пассажиры доберутся до столицы Чувашии за 1,5 часа на Airbus A320. Перелеты из Шереметьево в Чебоксары и обратно планируют осуществлять ежедневно.

Сейчас самолеты в этом направлении отправляет только авиакомпания «Победа». Пока лоукостер стоит 3499 руб. После 10 июня за самый дешевый билет без багажа придется заплатить 4099 руб.

Недавно TourDom.ru сообщил, что «Аэрофлот» запускает тариф «Шаттл» для перелетов между Москвой и Санкт-Петербургом. Рейсы будут отправляться каждые 15 минут, а пассажирам позволят бесплатно менять билеты плюс-минус на 12 часов от исходного времени в билете.