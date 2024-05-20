Десятки россиян полетали на вертолете меньше чем за две тысячи рублей

В Якутии десятки россиян купили билеты на поезд, а оказались на борту вертолета. Об этом сообщает портал KP.RU.

По данным портала, движение поездов по одному из участков пути оказалось невозможным из-за сильного ледохода, и тогда транспортная компания взяла на себя доставку пассажиров вертолетом. Всего таким способом с поезда на вертолет пересадили 127 человек.

Все россияне прибыли в пункт назначения вовремя, и цена полета составила менее двух тысяч рублей, так как перевозчик взял все дополнительные расходы на себя.

Какой именно вертолет использовался для перевозки пассажиров, не уточняется.

Ранее сообщалось, что Мурманская область получила собственный вертолет, который предназначен для эксплуатации при экстремальных температурах до минус 60 градусов.