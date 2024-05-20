Авиакомпания S7 пополнила флот тремя 20-летними аэробусами

Авиакомпания S7 взяла в операционный лизинг у Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три среднемагистральных лайнера Airbus A321. Планируется, что летом они встанут на новые линии и позволят S7 расширить маршрутную сеть в высокий сезон. Не исключено, что появятся туристические направления. Например, ранее в авиакомпании говорили об открытии рейсов на Хайнань, правда, не в ближайшее время, а «ближе к осени».

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До недавнего времени самолетами, которые находятся в эксплуатации 19–20 лет, управляла авиакомпания «Ямал». Однако в ноябре прошлого года вынуждена была отказаться от их использования. Причиной, как отмечает РБК, стало повышение лизинговой ставки на 30%. Это произошло после того, как ГТЛК из-за санкций перезаключила контракты с российскими перевозчиками, в том числе с «Аэрофлотом», «Россией» и S7.

Парк воздушных судов сибирской авиакомпании пополнился впервые после 2022 года. Но если раньше S7 пополнялась новыми лайнерами, то аэробусы, которые перевозчик приобрел сейчас, имеют приличный срок эксплуатации – 19–20 лет. В ближайшее время они пройдут техническое обслуживание и будут перекрашены в новую ливрею.

В конце февраля мы писали, что после введения западных санкций российские авиакомпании дебермудизировали порядка 40% флота, имевшего двойную регистрацию. А точнее 165 воздушных судов. Более половины из этого количества – 93 – приходится на долю «Аэрофлота».