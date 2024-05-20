Внутренний туризм России побил исторический рекорд

По предварительным данным Российского союза туриндустрии, в минувшем году общий показатель составил 78 млн поездок, таким образом, увеличившись на 20 %.

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По-прежнему, центром делового туризма является столица нашей Родины, а круглогодичным центром туриндустрии остается Кубань.

Краснодарский край является курортом № 1 на черноморском побережье в летний период, в первую очередь, за счет великолепно организованного пляжного отдыха.

Со своим горнолыжным туризмом и игровой зоной региона остается лидером и по наплыву массовых туристов в зимний период.

По своим показателям Краснодарский край обогнал Крым почти в три раза: в прошлом году он принял около 17,5-18 млн отдыхающих, а полуостров - в районе 5 млн. туристов.

По словам Сергея Ромашкина, вице-президента Ассоциации туроператоров России, наступающий сезон окажется весьма удачным. Уже в январе люди активно бронировали места в отелях на июль и август; большая часть номерного фонда уже распродана.

Самым популярным направлением приключенческого туризма стала Республика Алтай.

Как рассказал Вадим Мамонтов, руководитель комитета РСТ по приключенческому туризму, количество поездок в этот регион составило 17 % от их общего числа в целом по России.

Далее идут Дагестан и Карелия, Карачаево-Черкесия и Иркутсая область.

Ранее россиянам рассказали, где дешевле всего отдохнуть на море в конце мая.