В этом году в 11 амурских городах и сёлах благоустроят скверы и зоны отдыха

В 11 населённых пунктах Амурской области в этом году благоустроят общественные территории в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Реализацию проекта заместитель председателя Правительства Амурской области Павел Матюхин обсудил в рамках рабочей поездки в Москве с замдиректора Департамента стратегических проектов Минстроя России Юлией Талалайкиной.

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Программа благоустройства в Амурской области работает с 2019 года. За пять лет в порядок привели 90 общественных пространств, 172 двора, а также реализовали три проекта-победителя Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. За этот период общий объём финансирования составил более 2,5 млрд рублей.

С 15 марта по 30 апреля состоялось Всероссийское голосование за объекты благоустройства на 2025 год, по итогам которого победили 11 пространств в городах и муниципалитетах региона.

В этом году в рамках федеральной программы новую жизнь получит сквер на пересечении улиц Калинина и Ломоносова в Благовещенске. В Белогорске жители выбрали сквер в районе улицы 9 Мая и переулка Зейский. В Завитинске приведут в порядок аллею в переулке Почтовый, 2, а в Зее - площадь Коммунаров. В Райчихинске появится новая детская площадка в жилом квартале между многоквартирными домами на ул. Комсомольской, 7, Коммунистической, 47, и Музыкальной, 26.

Сквер благоустроят в районе улиц Куйбышева - Кирова - Большой в Свободном. Сковородинцы проголосовали за сквер за зданием № 28 на улице Победы, а жители столицы БАМа - за зону отдыха на левом берегу реки Тынды. В Шимановске новой точкой притяжения горожан станет Парламентский сквер, в Циолковском - Аллея истории, в Прогрессе - сквер «Ручеёк».