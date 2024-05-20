Санатории Новосибирской области за год заработали 3,2 млрд рублей

Санатории Новосибирской области стали больше зарабатывать. В 2023 году санаторно-курортные учреждения региона заработали 3,2 миллиарда рублей, что на 8% больше, чем в предыдущем году. Эти данные 20 мая опубликовала исследовательская служба портала Санатории-России.рф.

По уровню доходов санаториев Новосибирская область находится на 12 месте в рейтинге российских регионов. Прибыль санаториев НСО в 2023 году составила 605 млн рублей.

Топ-10 регионов по доходам от санаториев включают Краснодарский край, Ставропольский край, Крым, Алтайский край, Московскую область, Башкортостан, Тюменскую область, Татарстан, Пермский край и Санкт-Петербург.

По мнению эксперта Национальной курортной ассоциации Евгения Терентьева, высокий спрос на санаторно-курортные услуги после пандемии является долгосрочным трендом, и регионам следует создавать благоприятные условия для развития современных здравниц.

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