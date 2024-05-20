Туристы ставят под угрозу существование одной из главных достопримечательностей Владивостока

Жители Владивостока распространяют в социальных сетях требование защитить пляж бухты Стеклянной от варварства туристов, об этом они просят правительство Приморского края, сообщает ИА DEITA.RU.

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Бухта Стеклянная – одна из достопримечательностей Владивостока, популярная в том числе у иностранных туристов, преимущественно гостей из Китая. Её берег усеян разноцветными, отшлифованными морем стекляшками – наследием свалки, которая когда-то находилась рядом. Общественность обеспокоилась состоянием пляжа ещё в конце прошлого десятилетия, когда турпоток из Азии во Владивосток достиг пика: интуристы с таким энтузиазмом растаскивали стёклышки на память, что пляж из разноцветного стеклянного угрожал превратиться в обыкновенный.

Потом пришла пандемия, китайцы и все прочие интуристы остались дома в изоляции, но начатую ими работу закончил тайфун «Майсак»: из-за небывалого шторма с пляжа смыло всё разноцветье. Потом необычное покрытие пляжа восстановилось естественным образом, но на этом проблемы уникального места не закончились: в отсутствие туристов из Китая пляж постепенно покрывался мусором, который оставляли после себя местные отдыхающие. Администрация Владивостока пыталась перевести пляж в муниципальную собственность, чтобы поддерживать его в чистоте и вообще заниматься его благоустройством, но пока территория остаётся в ведении Минобороны.

А сейчас турпоток из Китая восстанавливается, так как возобновлены безвизовые туристические обмены между дружественными странами. Судя по фотографиям, распространяемым в telegram-каналах, гости из Поднебесной принялись за старое – собирают полные пакеты стеклянной и фарфоровой «гальки» на память о столице российского Дальнего Востока, так что пляж опять под угрозой.

Но неясно, отважится ли городская администрация запретить интуристам доступ к одной из наиболее популярных достопримечательностей Владивостока, когда делается ставка на развитие туризма в городе и регионе.