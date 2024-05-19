Пляжи, безопасные для купания, назвали в Новосибирске

Начальник муниципальной аварийно-спасательной службы (МАСС) Дмитрий Фокин на встрече с журналистами рассказал, какие пляжи будут оборудованы для купания в этом году.

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На реке Обь будет официально открыт всего один пляж - «Бугринский».

На левом берегу Обского моря будут действовать - пляжи «Детский», «Галечный», «Бумеранг», «Каменный».

На правом берегу Новосибирского водохранилища - пляж «Звезда».

Дмитрий Фокин добавил, что в Новосибирске этим летом откроют два частных пляжа – на озере Грез и озере Медвежьем.

В этих локациях оборудуют спасательные посты. Также перед началом пляжного сезона спасатели проверят дно водоемов и при необходимости очистят его от коряг и прочих опасных предметов.

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