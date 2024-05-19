Театр наций планирует провести китайский фестиваль искусств

Китайский режиссер Дин Итэн приступил к репетициям в Государственном театре наций спектакля по роману "Я не убивала своего мужа", через год театр планирует провести большой китайский фестиваль искусств, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Евгений Миронов.

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"Театр наций продолжает свою многолетнюю деятельность по работе с зарубежными режиссерами. В этом году у нас уже состоялась премьера спектакля "Друзья" японца Мотои Миура, а на днях к репетициям нового спектакля приступил молодой, но уже один из самых востребованных режиссеров из Китая Дин Итэн. Он перенесет на сцену остроумный и немного гротескный роман современного китайского писателя Лю Чженьюня "Я не убивала своего мужа", - сказал собеседник агентства.

По его словам, в постановке заняты, в частности, Мария Смольникова, Елена Морозова, Александр Якин и Рустам Ахмадиев.

"Наших артистов ждет увлекательная работа по погружению в новый для них способ работы, в том числе с элементами пекинской оперы. Этот спектакль будет первым шагом на пути сотрудничества с Китаем, в наших планах через год провести в Москве большой китайский фестиваль искусств", - добавил Миронов.

Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая в Пекине дали старт Годам культуры России и Китая. Перекрестные Годы культуры станут толчком для дальнейшего развития многовековой дружбы между народами двух стран, заявил председатель КНР. Президент РФ в свою очередь сообщил, что мероприятия перекрестных Годов культуры не ограничатся крупнейшими городами и будут проходить в различных регионах двух стран. В рамках перекрестных годов запланировано более 230 мероприятий. Как ожидается, культурные акции пройдут в 51 городе КНР и 38 городах РФ.