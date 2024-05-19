Театр наций планирует провести китайский фестиваль искусств
Китайский режиссер Дин Итэн приступил к репетициям в Государственном театре наций спектакля по роману "Я не убивала своего мужа", через год театр планирует провести большой китайский фестиваль искусств, сообщил ТАСС художественный руководитель театра Евгений Миронов.
"Театр наций продолжает свою многолетнюю деятельность по работе с зарубежными режиссерами. В этом году у нас уже состоялась премьера спектакля "Друзья" японца Мотои Миура, а на днях к репетициям нового спектакля приступил молодой, но уже один из самых востребованных режиссеров из Китая Дин Итэн. Он перенесет на сцену остроумный и немного гротескный роман современного китайского писателя Лю Чженьюня "Я не убивала своего мужа", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в постановке заняты, в частности, Мария Смольникова, Елена Морозова, Александр Якин и Рустам Ахмадиев.
"Наших артистов ждет увлекательная работа по погружению в новый для них способ работы, в том числе с элементами пекинской оперы. Этот спектакль будет первым шагом на пути сотрудничества с Китаем, в наших планах через год провести в Москве большой китайский фестиваль искусств", - добавил Миронов.
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 16 мая в Пекине дали старт Годам культуры России и Китая. Перекрестные Годы культуры станут толчком для дальнейшего развития многовековой дружбы между народами двух стран, заявил председатель КНР. Президент РФ в свою очередь сообщил, что мероприятия перекрестных Годов культуры не ограничатся крупнейшими городами и будут проходить в различных регионах двух стран. В рамках перекрестных годов запланировано более 230 мероприятий. Как ожидается, культурные акции пройдут в 51 городе КНР и 38 городах РФ.