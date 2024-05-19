В Кисловодске открыли новый санаторий на 500 мест

Строительство санатория премиального сегмента за 4 млрд рублей завершено в Кисловодске. Об этом сообщил ТАСС глава курорта Евгений Моисеев.

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"Новый санаторий премиум-класса "Источник Кисловодск" появился в Кисловодске. Современная здравница возникла в результате государственно-частного партнерства, в ходе которого реконструировали бывший советский санаторий "Академический". Новый санаторий площадью более 13 тыс. кв м представляет собой современный медицинский комплекс, обладающий широким спектром услуг по оздоровлению и лечению", - сказал Моисеев.

По его словам, более 30 лет санаторий не работал и был признан объектом культурного наследия регионального значения. В настоящее время все строительные работы завершены. Всего будет доступно более 500 мест и 270 комфортабельных номеров пятизвездочного уровня. Общий объем инвестиций составил около 4 млрд рублей.