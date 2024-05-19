А из нашего окна даже Арктика видна: что посмотреть в Норильске

Познакомиться с самым северным городом мира можно на выставке-форуме «Россия», которая проходит на ВДНХ. А лучше, конечно, запланировать отпуск и отправиться в путешествие, чтобы увидеть все своими глазами. Жители Норильска рассказали «Вечерней Москве», за что они любят свой город.

Как отмечает историк и этнограф Лариса Стрючкова, Норильск — объективно единственный в мировом Заполярье город, который имеет такую развитую инфраструктуру и многоэтажность на вечномерзлых грунтах.

— Во многих сферах — производстве, коммунальном хозяйстве, торговле — в таких условиях приходилось все изобретать заново, — поясняет она. — Никто до нас этого не делал. Особенно при таком климате — к морозам у нас добавляются еще и сильные ветра.

Этот суровый и, казалось бы, неприветливый край привлекает все больше туристов. Здесь есть что посмотреть и чему удивиться.

— Норильск — окно в неизведанный мир Арктики, — говорит главный специалист Центра развития туризма в Норильске Олеся Химич.

Знакомство с городом она советует начать с центра.

— Прогуляйтесь по Ленинскому проспекту и Октябрьской площади. Главная улица города — реверанс Санкт-Петербургу. Красивые здания в самом сердце Таймыра выполнены в стиле ампир, — говорит Химич.

Норильск часто называют маленьким Петербургом. А еще его сравнивают с Череповцом: они были построены примерно в одно и то же время, к тому же и тот и другой — города металлургов.

— Нигде больше в Арктике вы не встретите подобной архитектуры, — продолжает наш экскурсовод. — На Ленинском проспекте вы увидите первый дом Норильска. С этой бревенчатой постройки, которой уже больше 100 лет, и началась история нашего города. Сегодня он является составной частью Музея Норильска.

После знакомства с историей непременно стоит перекусить. Как уверяют местные, только в Норильске есть возможность попробовать кофе или мороженое с северными ягодами (брусникой, голубикой, морошкой) и... с вяленой олениной.

Еще один необычный способ взбодриться — сходить в местный аквапарк, самый северный в России и, вероятно, в мире. Несмотря на то, что он находится на 300 километров севернее полярного круга, мерзнуть не придется. Температура воды и воздуха выше 30 градусов.

Ну и, конечно, оставьте время и силы на экскурсии.

— Клуб исследователей Таймыра подготовил много интересных маршрутов, — рассказывает Лариса Стрючкова. — Каждая история, которую вы услышите во время прогулки,— это отдельный приключенческий роман.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Ирина Ортман, Российская эстрадная певица: