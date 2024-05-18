Россия и КНДР обменялись туристическими группами впервые со времен СССР

Россия и КНДР обменялись туристами впервые со времен СССР. Об этом заявил на совещании президенту Российской Федерации Владимиру Путину глава межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и Северной Кореи, министр природных ресурсов и экологии страны Александр Козлов. Он подчеркнул, что "пошел хороший обмен туристическими группами".

"Впервые со времен СССР посетили [КНДР] из Приморского края, Калининградской области, других регионов нашей страны", — приводит РИА Новости слова Козлова.

Он добавил, что Россия и Северная Корея обсуждают также сотрудничество и в сельском хозяйстве.

В феврале путешественник из Норвегии дал советы туристам, желающим посетить Северную Корею. Гуннар Гарфорс из Осло дважды бывал в Северной Корее. В частности, мужчина рассказал, что путешественники должны помнить, что их маршруты по этой стране должны быть строгими и быть готовыми к тому, что их телефоны временно конфискуют на границе.