Жителей Самарской области приглашают на лекцию по пешему туризму

В этот день в Автограде соберутся выдающиеся путешественники и создатели троп. Участники поговорят о видах туризма, маршрутах и возможностях, которые есть в нашей стране и в нашем регионе.

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Заслуженный путешественник России Александр Советов подробно расскажет о тропах, которыми он ходил, и о его участии в создании маршрутов в Москве, на Волге, Кавказе и в Крыму.

Также эксперты обсудят вопросы безопасности, поговорят о строительстве экотроп и расскажут о Большой Самарской Тропе, которая соединяет областную столицу и Тольятти.

Гостей ждут в библиотеке на ул. Юбилейной, 8. Вход свободный.

Ранее стало известно, когда в Самаре откроется Третьяковка.