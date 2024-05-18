Аэропорт Сочи усиливает меры безопасности
В аэропорту Сочи заявили об усилении мер безопасности.
«Во исполнение указаний Федерального агентства воздушного транспорта, во всех аэропортах вводятся дополнительные меры безопасности. В аэропорту Сочи они также будут усилены», — говорится в Telegram-канале аэропорта.
В частности, будут действовать ограничения на провоз в ручной клади и на борту самолётов колюще-режущих предметов.
Пассажиров просят приезжать заранее и следовать всем инструкциям сотрудников аэропорта.
15 мая сообщалось, что временные ограничения вводили в аэропортах Казани и Нижнекамска.