Назван самый доступный для отдыха в начале лета черноморский регион

Ассоциация туроператоров России (АТОР) провела исследование, согласно которому отдых на двоих в двухзвездочном отеле Абхазии с десятью ночевками обойдется в 27,1 тыс. рублей. В эту сумму входит проживание, завтраки и перелет из Москвы и обратно.

© из открытых источников

Второе место занимает Большой Сочи, где путёвка на двоих в трехзвездочном отеле будет стоить от 37,7 тыс. рублей. Сюда входит проживание и завтраки.

Третье место – Арабские Эмираты. На тур сюда на 10 дней вдвоем придется потратить порядка 80 тыс. рублей. В эту стоимость включено проживание в четырехзвездочном отеле с завтраками и перелет.

Ранее сообщалось, что по России количество предложений на рынке посуточной аренды жилья за год увеличилось на 8-10%. Теперь снять жилье, путешествуя по стране, стало еще проще.