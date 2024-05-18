Первый Большой фестиваль чая в Сочи посетили более тысячи человек

Большой фестиваль чая, который впервые состоялся в субботу в Сочи, посетили 1 500 человек. Об этом сообщила ТАСС руководитель службы маркетинга группы компаний "Мацеста чай Turshu`s" Ольга Чебанюк.

"Впервые на больших мацестинских чайных плантациях мы проводим в честь Международного дня чая и начала сбора урожая Большой чайный фестиваль. Его участниками стали 1 500 человек", - рассказала Чебанюк.

По словам организаторов, фестиваль проходил на 40 га чайных плантаций.

"В программе творческие мастер-классы, чайные церемонии, интерактивы и фотосессия. Кульминацией фестиваля стал яркий парад воздушных змеев", - добавили в компании.

Говоря об организации масштабного фестиваля, представители компании отметили важность развития агротуризма для популяризации чайного производства в стране.

"Уникальные мацестинские чайные плантации произрастают на 170 гектарах на высоте 400 метров над уровнем моря. Здесь культивируют сорт "Мацестинский урожайный", один из самых северных сортов чая в мире. Через такие мероприятия как наш фестиваль мы хотим рассказать туристам о чае, который растет в России, дать возможность поучаствовать в процессе сбора чайного листа и продегустировать лучшие сорта", - добавила Чебанюк.

Группа компаний "Мацеста чай" Turshu`s - крупнейшее предприятие чаеводческой отрасли России, объединяющее ООО "Мацестинская чайная фабрика" и АО "Мацестинский чай", которое выращивает и производит чай с 1947 года. Чайные плантации находятся в экологически чистой Мацестинской долине среди горных массивов Кавказского хребта в одном из районов Сочи.