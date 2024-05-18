В Анапе с этого сезона заступила на службу туристическая полиция

Специальное подразделение туристической полиции с этого сезона будет охранять общественный порядок в популярных у гостей Анапы локациях и на пляжах, протяженность которых здесь превышает 40 километров. Как сообщили в пресс-службе полиции города, отличить сотрудников этого подразделения можно по специальным нарукавникам с надписью на русском и английском языках.

© Отдел МВД России по городу Анапа

В составе спецподразделения 25 человек, которые прошли отбор и лучшую подготовку. Среди задач - обеспечение комфорта и безопасности отдыхающих, охрана правопорядка, патрули, отработка сообщений о правонарушениях в курортной части города и даже консультирование иностранных туристов.

"Сотрудники курортной полиции в обязательном порядке прошли обучение английскому языку. Они экипированы новейшими техническим и специальными средствами. В их распоряжении имеются квадроциклы, электрокары и новые патрульные автомобили", - отметили в пресс-службе администрации Анапы.

Они будут охранять порядок в местах массового скопления людей: на Театральной площади, улице Горького, набережной, в парке 30-летия Победы.

Подобные подразделения действовали в городе еще с 2021 года. На пляжах и в курортной зоне устанавливали специальные посты на время летнего сезона, где дислоцировались полицейские. Они уже тогда патрулировали пляжи на квадроциклах, но теперь подразделение решили выделить в отдельное. Полицейские с аналогичными функциями есть и на других курортах Краснодарского края.

Сейчас туристическая полиция есть уже во многих городах России. Например, в Сочи она появилась еще в 2018 году. Ее создали к Чемпионату мира по футболу.