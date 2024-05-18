Нижний Новгород вошел в топ‑3 направлений для отдыха на Волге в мае. Об этом свидетельствуют данные сервиса Tvil.ru.

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Нижний Новгород разместился на второй строчке рейтинга среди волжских городов. В столице закатов туристы обычно останавливаются на 3 ночи при стоимости суточного проживания в отеле в 5,8 тысячи рублей.

Первое место досталось Казани, а третье — Волгограду. Также в топ-10 вошли Ярославль, Самара, Кострома, Тверь, Саратов и Чебоксары. Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось о том, что Нижний Новгород вошел в топ-10 направлений для отдыха с детьми в мае.