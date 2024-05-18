Аналитики назвали дешевые авианаправления для жителей ХМАО в начале лета

Для жителей Ханты-Мансийского автономного округа в июне самыми дешевыми авианаправлениями стали Курган и Екатеринбург. В пресс-службе сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip корреспонденту URA.RU сообщили, что билет в одну сторону обойдется в среднем 4 000 и 6 500 рублей соответственно.

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«В июне жителям ХМАО выгоднее всего отправиться в Курган — перелёт в одну сторону обойдётся примерно в 4 000 рублей. Около 6 500 рублей стоит билет в Екатеринбург», — сообщили аналитики сервиса.

Новосибирск, Омск и Красноярск замыкают пятерку самых дешевых внутренних авианаправлений для югорчан в начале лета. Стоимость полета в города составит в среднем от 8 000 до 9 000 рублей.

За границу в июне жители ХМАО недорого могут улететь в Наманган (Узбекистан) — 15 000 рублей за билет в одну сторону. За 16 000 рублей можно оформить билет в Ош (Киргизия), а за 16 500 – полететь в Ташкент (Узбекистан). За 17 000 рублей получится добраться до Гомеля (Белоруссия), а за 18 200 рублей — улететь в Усть-Каменогорск (Казахстан).

В майские праздники жители Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) чаще всего путешествовали самолетом в Москву и поездом в Тюмень. Рейс в столицу России, по данным пресс-службы OneTwoTrip, выбрали 25% авиапутешественников, а в столицу Тюменской области на поезд приобрели билеты 27% путешественников.