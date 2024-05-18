Красноярский край планирует восстановить практику приглашения туристов из Китая

Власти Красноярского края намерены наращивать туристические обмены между Россией и Китаем, для чего, в частности, развивать поездки в музей-заповедник "Шушенское" - место, где проводил свою сибирскую ссылку Владимир Ленин. Об этом сообщил ТАСС губернатор Красноярского края Михаил Котюков на IV Российско-китайском форуме по межрегиональному сотрудничеству.

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"Важнейшее направление развития совместного сотрудничества - это туризм. Красноярский край богат природными достопримечательностями, уникальными объектами. Мы по поручению президента России составили программу развития туризма. В ближайшие годы мы планируем создать большое количество новых мест размещения туристов. <...> Напомню, что у нас есть замечательное историческое место - музей-заповедник "Шушенское". Место, где Ленин проводил свою сибирскую ссылку. Место, которое для китайских туристов в советское время было знаковым для посещения. Мы сегодня так же готовы этот туристический маршрут развивать. Восстановить эту замечательную практику и наращивать туристические обмены между Россией и Китаем", - сообщил Котюков.

По словам главы региона, первые шаги для привлечения туристов из Китая уже делаются.

"В Шушенском ежегодно проводится крупнейший международный фестиваль музыки и ремесел "Мир Сибири". В этом году специальным гостем фестиваля станет известная группа из Китая", - рассказал Котюков.

Программа развития туризма в Красноярском крае разработана до 2030 года. Приоритетные маршруты в программе - природный парк "Ергаки", село Шушенское, территории вокруг Красноярска и Красноярского водохранилища, путешествия по Енисею, а также маршруты на плато Путорана и Северный полюс. На выполнение программы в региональном бюджете предусмотрено более 10 млрд рублей.

О Шушенском

Историко-этнографический музей-заповедник "Шушенское" был открыт в 1970 году. В исторической части представлено около 30 домов. В избах воссозданы условия жизни сибиряков, показаны промыслы и ремесла. В двух домах, где жил Ленин, сохраняется мемориальная обстановка. Первый музей Ленина открылся в Шушенском еще в 1930 году, в доме, где он жил в ссылке.