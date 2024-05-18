Куда уральцы поедут летом

В Екатеринбурге открылась выставка «Лето-2024», на которой представлены регионы России и мира, наиболее заинтересованные в свердловских туристах. Как выяснилось, борьба за кошельки уральцев, лишенных Западной Европы и шокированных ценами в Турции, меняет формат привычных туристических направлений и создает новые. О том, как изменится специфика летних путешествий в новом сезоне, – в материале «ФедералПресс».

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Россия: детское меню и дома-шалаши

Из внутрироссийских направлений на выставке представлены как соседние регионы – например, Пермский край, Челябинская область и Башкирия, – так и республики Северного Кавказа, а также Крым и Карелия.

Как рассказал корреспонденту «ФедералПресс» замминистра экономического развития Карелии Михаил Трифонов, регион, ранее привлекавший в основном любителей активного отдыха, в этом году сделает ставку на семьи с детьми. Чиновники уже провели совещание с представителями бизнеса о том, как можно привлекать молодых родителей: зачастую этого можно достичь минимальными вложениями.

«Речь идет о детском меню в кафе, детском уголке, дополнительной раковине в санузле», – объяснил Трифонов.

В целом в Карелии довольны потоком с Урала: владелица одной из турфирм отметила, что интерес растет как благодаря прямым рейсам из Екатеринбурга в Петрозаводск, так и за счет развития туристического сектора самой республики.

О наплыве екатеринбуржцев говорят и представители кавказских республик: например, в Дагестане ожидают, что с июля рейсы из уральской столицы в Махачкалу придется делать ежедневными из-за большого спроса. А в Кабардино-Балкарии решили расширять географию поездок, чтобы снизить нагрузку на Приэльбрусье. Ранее самые интересные места были малодоступны из-за отсутствия мест размещения, посетовала начальник отдела связей с общественностью республиканского минтуризма Ольга Погребняк. Теперь там активно возникают глэмпинги и «А-фреймы» («дома-шалаши»).

«В результате не только Приэльбрусье, но и более отдаленные районы становятся центрами притяжения туристов», – заявила Погребняк.

Заграница: летняя Малайзия и отдых в юрте

Уральские туристы продолжают летать и за границу: особенно на них рассчитывают в южноазиатских странах. Так, представитель посольства Шри-Ланки в РФ Пандула Де Зойса сообщил, что островное государство ведет переговоры о продлении бесплатной выдачи виз россиянам, а местные рестораны и гостиницы активно нанимают русскоговорящий персонал. Директор по продажам компании Asia Premium Holidays Кристина Енгалычева рассказала о большом росте спроса на отдых в Малайзии: если раньше она была зимним направлением, то теперь спад сезона не чувствуется. Енгалычева рассчитывает, что через два-три месяца прямые рейсы будут запущены из Москвы, а за ней могут подтянуться и регионы.

Продолжают ждать россиян и в Венгрии, которую на выставке представлял генконсул Шандор Фабиан. Хотя турпоток упал из-за отсутствия прямых рейсов, отдыхающие все еще добираются в Будапешт через Ереван, Баку и Стамбул. Российская представительница сети спа-отелей Ensana Ирина Перова отметила, что сейчас многие гостиницы впервые после пандемии коронавируса обновили номерной фонд, чтобы привлекать больше туристов. Среди россиян по-прежнему популярен отдых на горячих источниках и в санаториях, но в моду входит гастрономический, винный и сельский туризм. Цены в этом году, по словам Перовой, выросли примерно на 10 % по сравнению с прошлым летом.

Наконец, тысячи россиян собирается привлечь Киргизия, рассказала представительница делегации Багитай Жаныбек-кызы. Если раньше развивались только тихие отели вокруг озера Иссык-Куль, то теперь бизнес ждет любителей экстрима: уральцам предлагают альпинизм, джип-туры и даже путешествия «по следам кочевников» с проживанием в юртах и готовкой национальных блюд. Ночь на двоих в пятизвездочном отеле на Иссык-Куле обойдется в 60–70 долларов, а в хостеле можно уложиться в 2000–3000 рублей.