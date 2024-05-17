Экскурсоводов-самозванцев будут штрафовать на 500 рублей

С 1 июня вступят в силу поправки в отраслевой Закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации», которые устанавливают контроль над работой экскурсоводов, гидов-переводчиков и проводников-инструкторов. В частности, определяется, что осуществлять госконтроль будет исполнительная власть в регионах, а предметом его является в первую очередь наличие у гидов и проводников соответствующей аттестации. Кроме того, в большинстве регионов уже разработаны конкретные нормативы, в которых прописано, какой именно орган осуществляет контроль – министерство, департамент или комитет по туризму – и какими способами.

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Одним из главных методов проверок (как, кстати, и в случае с курортным сбором в Санкт-Петербурге) станет контрольная закупка. Инспектор из комитета или министерства по туризму под видом отдыхающего попробует попасть на экскурсию, а затем – в присутствии не менее двух свидетелей – предложит предъявить корочку о прохождении аттестации. Если документа не окажется, то экскурсовод наверняка получит предостережение, а злостным нарушителям может грозить и административная ответственность. «Самостоятельных штрафов за отсутствие аттестации пока нет, но достаточно уже имеющихся, например, по статье 19.5 КоАп РФ «Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль)», – отметил основатель юридического агентства «Персона Грата», вице-президент РСТ Георгий Мохов. Физлицо по этой статье могут оштрафовать до 500 руб., организацию – до 20 тыс. руб.

Кроме того, как отметил юрист, экскурсовода-самозванца могут привлечь и по другим основаниям – например, за незаконную предпринимательскую деятельность: «Есть еще масса различных статей, которые можно применить в случае, когда не исполняются установленные Законом требования, в том числе и к обязательной аттестации». А помогут комитетам по туризму проверять гидов и проводников другие ведомства – в частности, к мероприятиям можно привлекать сотрудников МВД и МЧС.

Полноценно механизм заработает с 1 июля, когда у экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников закончится отсрочка по обязательной аттестации. Однако остановит ли нелегалов 500-рублевый штраф, большой вопрос: выгода от проведения экскурсий зачастую значительно перекрывает возможные издержки. Да и ресурсов на тотальные проверки у комитетов по туризму нет – поймать смогут далеко не всех.

Добавим, что организаторам авторских туров пытаются вставлять палки в колеса и без новых законодательных нормативов. Широкую огласку получил случай в Астраханском кремле, где работницы местного музея устроили разборки с московским гидом, которая проводила экскурсию для своей группы туристов.