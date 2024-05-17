Туристам парковаться в Пулково стало дороже, чем в Москве

Туристы удивляются новым тарифам на парковку в аэропорту Пулково. Новые расценки ввели на днях, и они значительно выше прежних. Больше всего разница заметна для провожающих и встречающих. Теперь, чтобы оставить машину на полчаса на краткосрочной парковке возле терминала, просят 350 руб. вместо прежних 200 руб.

После введения новых тарифов по этому показателю петербургская гавань опережает столичные аэропорты. В Шереметьево и Внуково машину можно оставить на паркинге возле терминала за 400 руб. в час, в Домодедово – за 480.

Дороже в Пулково парковка и для тех туристов, кто оставляет свою машину на время путешествия. Здесь это обойдется в 1500 руб. в сутки. В столичных аэропортах 1100–1200. Чуть дороже только в Домодедово в первые сутки (1600).

В питерском аэропорту объясняют, что новые тарифы ввели для перераспределения потоков – спрос на самые ближние к терминалу парковки растет, а мест всем желающим не хватает.

В прошлом году по пассажиропотоку Пулково уступил только Шереметьево. В нынешнем гавань Северной столицы идет с опережением своего же графика на 7%.

Ранее TourDom.ru писал, что в Пулково туристам запретили самостоятельно упаковывать чемоданы в пищевую пленку.