В Краснодарском крае состоялась туристская стратегическая сессия «Восточный Юг России»

В Краснодарском крае прошла стратегическая сессия в рамках первого этапа разработки туристической схемы «Восточный Юг России», в которой приняли участие более 40 представителей органов власти, предпринимателей и экспертов.

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На сессии говорили о том, как равномерно распределить туристические потоки в регионе, о развитии туризма на Азовском побережье, о создании инфраструктуры, в том числе автокемпингов и придорожного сервиса, которая позволит удержать отправляющихся в сторону Крыма туристов.

В регионе есть моря и горы, они дают значительные преимущества. Как было отмечено на сессии, важно с учетом этих преимуществ создавать разнообразные предложения для разных групп туристов и при этом помнить о бережном отношении к экологии и природным богатствам.

Еще одна тема сессии – пляжный отдых. Этот вид туризма связан с работами по берегоукреплению, модернизацией системы очистных сооружений, очисткой прибрежных вод.

Вариантов отдыха в Краснодарском крае достаточно: сюда приезжают за едой, вином, оздоровлением целебными грязями и минеральной водой, экстримом, а также отдыхают с детьми и всеми семьями.

В течение мая будет проходить первый, аналитический, этап проекта «Восточный Юг России», предложения, прозвучавшие на сессии, в это время рассмотрят и подготовят для рабочей группы. На втором этапе начнется проработка предложений по конкретным мероприятиям, которые войдут в дорожную карту для реализации в 2030-2035 годах.

Цель проекта «Восточный Юг России» заключается в анализе туристической и сопутствующей инфраструктуры, оценке и прогнозе турпотока, развитии приоритетных туристических проектов и моделировании гостиничного рынка.