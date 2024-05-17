Два муниципалитета на Урале получат по 40 млн рублей на обустройство города для туристов

Два муниципалитета в Свердловской области получат по 40 млн рублей на обустройство центра города для туристов. Получателей субсидии определят по итогам конкурса, сообщили в департаменте информационной политики региона.

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"До конца текущего года два муниципальных образования смогут создать современную, а главное, качественную инфраструктуру для туристов. Обустройство согласно туристскому коду центра города предполагает организацию благоприятных условий для посещения гостей и информационной доступности, а также объединение основных достопримечательностей города в единое архитектурно-культурное пространство", - цитируют в департаменте директора департамента по развитию туризма и инфраструктуры гостеприимства Эльмиру Туканову с уточнением, что из федерального бюджета для этого выделят 80 млн рублей.

Как уточнили в департаменте, конкурс на получение субсидии продлится до 23 мая 2024 года. По итогам отбора межведомственная комиссия распределит субсидию. Уточняется, что с помощью господдержки муниципалитеты смогут создать пешеходную навигацию, установить тактильные барельефы карт туристской части города и таблички на зданиях со шрифтом Брайля и многое другое

В рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" Свердловская область в 2024 году получила на развитие туризма 591 млн рублей из федерального бюджета. Среди заявленных проектов по созданию туристской инфраструктуры - новые глэмпинги и модульные гостиницы. На поддержку событийных мероприятий в Свердловской области направлено 30 млн рублей.