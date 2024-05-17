В Чечне ожидают более 400 тысяч туристов

Чеченская Республика планирует в 2024 году принять более 400 тыс. туристов, тем самым побить рекорд по турпотоку, сообщил ТАСС министр по туризму региона Муслим Байтазиев.|

© РИА Новости

"Это тот показатель, который мы не смогли преодолеть в прошлом году. У нас открываются новые туристические локации, разрабатываются маршруты, а также планируются крупные событийные мероприятия, в том числе Кавказский инвестиционный форум", - отметил Байтазиев.

По его словам, текущий год станет репетиций перед 2025 годом, когда Грозный примет официальный статус культурной столицы РФ.

"Наш город станет точкой притяжения для культурного туризма. Я считаю, что это будет разрыв всех стереотипов и шаблонов о Чеченской Республике. Кроме того, все это позволит нам прочно встать на рельсы развития экономики в сфере туризма", - добавил министр.

В 2023 году Чеченскую Республику посетили более 300 тыс. человек, что на 41% больше по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Традиционно наибольшей популярностью в регионе пользуются Грозный, курорт "Ведучи", спортивно-туристический комплекс "Кезеной-Ам", Российский университет спецназа и Беной.