На Ямале будут развивать туристический потенциал

На Ямале запускают видеоконкурс, в котором северяне будут делится красотой округа и местами притяжения туристов. Об этом управляющий директор АНО «Центр по развитию туризма на Полярном Урале» Ольга Филипенкова рассказала в интервью агентству «Север-Пресс». Как будут развивать туристический потенциал Ямала – в нашем материале.

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«Я уже два месяца погружаюсь в территорию, это приятный вызов, который дает возможность для развития навыков и опыта в технологиях для территории, которая на мой взгляд обладает большим потенциалом, чтобы стать огромной туристической локацией нашей страны», – рассказала Ольга Филипенкова во время конференции.

Туризм на Ямале не будет иметь заоблачных цен, а будет нацелен на единение с природой и отдых от информационного перегруза, подчеркнула директор.

«Есть запрос на уединение. Это не всегда комфорт, не всегда пятизвездочные отели – и это тоже хорошо», – говорит Филипенкова.

Горы также могут стать местом притяжения для туристов, горнолыжников и сноубордистов, главное – сочетание качества локаций и дополнительных сервисов. Комплекс «Рай-Из» будет включать в себя канатные дороги, два отеля на 320 номеров, подъемники, спа-комплекс и экскурсии на территории парка «Ингилор». Развитие туризма в округе даст северянам возможность отдыхать внутри региона удобно и доступно, считает Филипенкова.

«Основной целевой сегмент – семьи с детьми. Детской инфраструктуры будет достаточно, как на свежем воздухе, так и внутри помещений», – сказала она.

В мае этого года стартует видеоконкурс «Покажи Ямал», в котором участники смогут представить разные взгляды на регион: большой аудитории покажут настоящую красоту Ямала, финал запланирован на весну 2025 года, а видео будут оценивать потенциальные туристы и общество.

На данный момент количество туроператоров и туристических объектов в регионе невысокое. Но представители индустрии увлечены и заинтересованы развитием туристической сферы края. Филипенкова отметила, что для появления большого туристического бизнес-сообщества есть все предпосылки.

В задачи некоммерческой организации «Полярный Урал» входит формирование туристического бренда, который отразит ямальский характер и продвинет его на федеральный уровень.

В этом году планируют работать с туристическим сообществом, вовлекать представителей других сфер бизнеса, наполнять федеральное информационное пространство контентом об округе, а также бороться со стереотипами о жизни на Ямале.

«Если вы спросите жителя любого региона России, то для него Ямал – это почти Якутия, где-то рядом», – рассказывает Филипенкова.

Напомним, что в административном центре Ямала сняли первый выпуск тревел-шоу о Ямале. Зрители узнали, как можно отдохнуть в Салехарде.