В Калининградской области два пляжа Янтарного получили «Синий флаг»

Первыми получили награду «Синий флаг» два пляжа в Янтарном. Об этом сообщил глава администрации Янтарного городского округа Артур Крупин на своей странице во ВКонтакте.

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«Два наших пляжа – «Центральный» и «Янтарный». Соответствующий сертификат получили 15 мая. Теперь, начиная с этого года, подаём заявки на подтверждение пляжей «Центральный» и «Янтарный» российскому стандарту качества пляжей «Синий флаг»», – говорится в сообщении.

Главные критерии отбора — чистота моря и береговой полосы, безопасность и доступная среда на пляжах, а также наличие необходимой курортной инфраструктуры и благоустройства.