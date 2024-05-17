Неприятным сюрпризом для туристов Санкт-Петербурга может стать новый штраф

Предлагается ввести штрафы для гостиниц - за несоблюдение сроков исчисления, взимания и перечисления курортного сбора, предоставления сведений в реестр, за нарушения порядка учета плательщиков сбора.

Их величина в зависимости от нарушения будет составлять от 3 до 100 тыс. рублей.

Турист, не оплативший курортный сбор, заплатит штраф от 500 до 2 тыс. рублей, говорится в сообщении пресс-службы петербургского парламента.

По словам Сергея Корнеева, председателя комитета по развитию туризма, от уплаты курортного сбора (100 рублей в сутки с человека) освобождены туристы, входящие в 21 льготную категорию (около половины всех гостей города).

По итогам апреля в доход городской казны собрано порядка 20 млн рублей – средства будут направлены на реконструкцию Московских триумфальных ворот и на благоустройство пляжей «Дюны» и «Ласковый» в Курортном районе.

Ранее сообщалось, что туристы негодуют из-за курортного сбора в Санкт-Петербурге.