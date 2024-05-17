Туристам предложили поспешить при выборе летнего отдыха

Туристы еще могут забронировать интересные направления перед летним отпуском, заявил в беседе с «360» вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. Однако им стоит поспешить с выбором, так как можно упустить интересные акции, уточнил он.

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На самом деле в цену входит переезд, перелет, сейчас акции идут. <…> Подбирать еще можно, нужно. Но нужно поспешить, — предупредил Барзыкин.

Турэксперт отметил, что наиболее востребованным летним направлением внутри России остается Краснодарский край. Многие туристы также едут в Москву, Подмосковье, Санкт-Петербург и в северо-западную часть страны. Он посоветовал россиянам изучить речные круизы и железнодорожные туры, а не думать только о море.

Такой диверсифицированный продукт есть, «не только морем единым», — уточнил Барзыкин.

Эксперт в сфере туризма Татьяна Хусаинова ранее отметила, что путешественники могут сократить траты в поездке, если составят план отдыха и применят некоторые лайфхаки. В их число входит использование скидок, путешествия в межсезон, а также поездки на автобусах и аренда жилья вне туристического центра.