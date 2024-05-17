Власти Екатеринбурга анонсировали ремонт улиц с туристическими объектами

В текущем сезоне отремонтируют участок улицы 8 марта, от Радищева до Кубышева, где расположен Дендрологический парк, Екатеринбургский государственный цирк и ТРЦ «Гринвич». Кроме того, под программу попадет отрезок улицы от Московской до Добролюбова по улице Малышева. Там расположен Свердловский краеведческий музей имени О. Е. Клера, а в шаговой доступности также находится «Эрмитаж-Урал». По другой стороне Малышева, между этими музеями, располагается Церковь Большой Златоуст. На проспекте Космонавтов обновят участок от Старых Большевиков до Шефской. Там расположен ТРЦ Веер-Молл, и лесопарк «Пышминские озерки». На всех этих улицах будут отремонтированы проезжая часть и тротуары, выправлены либо заменены бордюры, обновлены люки колодцев и обустроены пандусы на лестничных сходах. Ранее сообщалось, что в рамках нацпроекта БКД в Свердловской области расширят участок Режевского тракта. Отрезок с 21-го по 26-й километр, от поворота на Старопышминск до подъезда к Монетному, станет четырехполосным — на нем появятся еще две обгонные полосы.

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